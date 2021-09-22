台灣青年氣候聯盟將於9月25日舉辦「青年抗暖大遊行之畢業典禮抗疫中」，台灣青年氣候聯盟代表侯俊吉表示，青年對氣候危機下的未來感到焦慮，今天向總統府陳情要求應重視氣候變遷議題。

陳情書中提及環保署對於溫管法修法進度的延宕，強調行政院應儘速將修法版本送進立法院審議，致力在11月的聯合國氣候會議前完成修法，並認為總統蔡英文於4月22日宣示的2050淨零轉型目標，將影響台灣的交通、建築、農業、能源等部門，甚至產業結構也將面臨劇烈改變。

侯俊吉表示，既然已設定2050淨零排放的目標，就應儘速完成路徑圖，具體規劃未來30年的策略，及早鑑別氣候政策是否有衝擊傳統產業、加劇弱勢族群困境，或引發額外環境問題的風險，才有利於政策調整與落實，使之不遺落任何族群。

陳情書指出，若台灣碳定價制度缺乏或低於國際水平，將不利於市場競爭。青年呼籲溫管法修法版本應完善碳定價制度，讓企業落實溫室氣體的外部成本內部化，負起社會責任也銜接國際市場。且台灣就業人口大多受僱於中小企業，在面對氣候危機與永續轉型的挑戰上，中小企業所擁有的資源及知識往往較為有限，政府應加強輔導中小企業，協助其掌握企業永續原則。

陳情書呼籲，溫管法修法版本一定要新增調適專章，進行系統性的脆弱度及衝擊評估，制定因應策略，也要求教育部，強調氣候變遷涉及不同學科領域，須完善氣候變遷教育，賦予年輕學子多元視角，以及參與氣候行動等公眾事務、面對全新挑戰的能力。

侯俊吉表示，9月25日當天，將以捷運西門站1號出口的定點行動，取代不易控管的遊行，並實施人流管制，嚴格遵守防疫規定。 團隊經過腦力激盪，以畢業典禮為主題，不僅象徵高污染產業將要轉型到下一個階段，也希望民眾不分年齡、性別、族群，能一起參與，給予高污染產業「畢業祝福」。 即使無法到場，也能在台灣青年氣候聯盟的臉書專頁中線上參與。

最後，侯俊吉也有感而發的說，在2021年的此刻，我們同時面臨疫情與氣候危機的多重考驗，但氣候危機沒有疫苗，我們需要社會整體的整合及協調，沒有人可以置身事外。