馬來西亞近日出現綁架小狗的野生獼猴，猴子還將幼犬帶到樹上，似乎把小狗當成自己的寶寶，將幼犬抱在懷裡3天，附近居民發現後，利用爆竹聲成功嚇走獼猴，才順利救下小狗，而這起離奇的綁架案，也意外獲得關注。

根據《每日郵報》報導，馬來西亞史里肯邦安（Lestari Putra）一隻野生猴子，16日抓走一隻2周大的小狗Saru，並將牠帶到樹上，附近居民發現後，擔心猴子做出傷害狗的舉動，便開始追蹤猴子的去向，但無奈牠的動作相當敏捷，因此無法順利將小狗救下。

直到第3天，居民們再次發現猴子，發現牠仍將小狗抱在懷裡，悠哉地掛在樹上休息，於是眾人便試著丟擲小石頭並用香蕉引誘，但效果都不佳，最後才在地上放鞭炮，巨大聲響成功嚇到猴子，牠嚇到不小心鬆手，將小狗扔到樹下的灌木叢中，居民們順利找到幼犬，所幸牠平安無事。

旁觀居民Cherry Lew Yee Lee表示，當時他也加入抓猴行列，期間發現猴子3度回來找食物吃，但每次都讓牠跑掉，如今終於救下小狗，他也感到非常開心，「這一隻小狗看起來很疲憊，但猴子似乎沒有傷害牠，只是抱著牠四處移動，看來猴子可能把小狗當成朋友或寶寶，這真的很奇怪，但我們還是必須救小狗下來，因為猴子不懂得如何照顧牠，使小狗處於挨餓狀況」。

小狗隨後被送往獸醫院檢查，身體只是很虛弱，但並沒有大礙，目前已被當地居民收養。據了解，小狗Saru原本是一隻流浪狗，出生不久就被猴子抱走，而近日也出現不少寵物失蹤案，推測可能是猴子所為。而馬來西亞政府每年平均會收到3800起投訴猴子的信件，因此在2013年至2016年間，當地政府曾展開一項大規模撲殺計畫。