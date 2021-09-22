台灣新冠疫苗短缺，藍營立委今年6月號召支持者開車或騎車繞行總統府，並不停鳴按喇叭，象徵向蔡英文政府「要疫苗」，曾經擔任消防員的謝姓男子6月8日騎機車行經總統府長按喇叭，遭員警制止時，竟騎車衝撞員警，致員警受傷。台北地檢署依妨害公務、傷害罪起訴謝男。

國民黨立委鄭正鈐等人不滿疫苗短缺，在今年6月間發起活動，號召支持者開車或騎車繞行總統府，並不停鳴按喇叭，象徵向蔡英文政府「要疫苗」。

檢方起訴指出，6月8日上午8時23分，40歲謝姓男子騎車到總統府前參加抗議行動時，因長按機車喇叭，轄區中正一警分局王姓員警示意他停車接受盤查，但謝員竟猛催油門，直接撞倒王員，致王員左手、左膝擦挫傷、右腕、左踝挫傷。

其他警員見狀立刻將謝壓制逮捕，依妨害公務罪將謝男移送法辦；檢方調查，謝男供稱，他持有身心障礙手冊，是因為不小心才不慎誤催油門。

但檢方依據附近監視器畫面，發現員警在距離 謝10公尺即舉手示意，待紅燈轉綠，謝仍執意騎車前行，至距離員警1公尺處，才因員警伸手阻攔減速，加上謝曾擔任消防隊員，對於騎車衝撞一事，應具備足以造成他人受傷之預見，不採信謝說法，依法起訴。