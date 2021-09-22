民眾黨立委賴香伶 (吳家豪攝)

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等官員今日赴立院就疫苗整備進行專案報告。民眾黨立委賴香伶追問，去年政府錯失東洋採購3千萬劑BNT疫苗是否為疏失？陳時中當場反駁「現在我當然說敢買，但去年9月BNT還未過三期，一次要買3千萬劑，誰敢說敢買？」

賴香伶質問，台灣的疫苗取得劑數讓外界一頭霧水，到底疫苗採購出了什麼狀況，為何這麼多都是用捐贈的？疫苗取得也在世界上是末段班。蘇貞昌回應，政府早在去年就已經超前採購，但受到政治干預，包括美國官員也公開說出事實真相。

賴香伶詢問，當初東洋要採購BNT，是否因意識形態而錯失機會，此事自己一直想查，但執政黨遲遲不願召開疫苗採購調查小組會議，也不讓立委行使調閱權力，蘇貞昌現在還在這裡說三道四，沒有人會相信你的辯駁。

賴香伶表示，蘇貞昌在報告中，宣稱自己在8月達到所承諾的1千萬劑疫苗到貨。但疫苗採購有半數是靠捐贈，疫苗採購預算執行率僅63.79％，等執行完339億疫苗採購預算恐怕要到明年，外界要知道進度為何如此困難？

陳時中回應，疫苗採購合約要公開，受限於合約內容，要等預算執行完畢能公布就公布，「這部分妳(賴香伶)可能不了解。」蘇貞昌說，疫苗採購都照契約走，契約中都有要求，等到時間到都會照立院要求揭露。

賴香伶質問，明後年還要採購次世代疫苗，政府若宣稱公布內容的前提是不妨礙疫苗進口，那何時能揭開相關資訊？蘇貞昌回應，疫苗搶購進行中，不希望有其他因素造成違約。

賴香伶表示，政院送來的報告書說，10月底要到貨7成約1500萬劑，目前還差480幾萬劑，接種進度也要達1天施打16萬劑才能達成覆蓋率目標。美國現在也要求要打完2劑國際認證的疫苗才能赴美，若台灣再不急起直追，國際交流都會受影響。

陳時中反駁「台灣採購疫苗進度沒有比較慢」，東洋採購BNT事件是談判沒有成功，現在當然可以說要買3千萬劑BNT，但去年9月BNT才進入第二期準備第三期試驗，當時誰敢說敢買？政府絕對沒有意識形態或阻止。