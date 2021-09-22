全台約有29萬名失智症患者，國健署建議從空間規劃、定位標誌、乾燥止滑、採光充足、日期時間等5方面著手，打造失智友善樂活環境。(王家瑜攝)

根據衛生福利部研究結果推估，全台約有29萬名失智症患者，有8成5的失智者居住在社區，且多由家庭照顧。國健署提醒，失智症並非正常老化，需要及早診斷；專家提醒，長輩最怕跌倒，尤其浴廁是每天必經的環境，家屬可善用工具及小巧思，打造友善的居家環境。

根據衛福部統計，2020年失智症居國人死因第12位。國健署社區健康組長羅素英表示，很多人以為失智症是正常老化，其實不然，親友可以透過10大失智警訊來檢視長者，例如重複買一樣的東西、東西擺放錯亂、喪失對時間地點的概念等，應盡早協助長輩就醫診斷。

如果家中有失智長者，國健署提供5招打造失智友善環境」，包括空間規劃、定位標誌、乾燥止滑、採光充足、日期時間等。羅素英說明，室內採光避免陰影或太強的光線，以免讓長輩產生不安全感，另外建議在家中擺放大的時鐘和日曆，有助於提升失智長者的時間空間認知。

前內政部建築研究所組長、建築師廖慧燕表示，長者最怕容易跌倒，尤其失智症患者更需要注意滑倒、絆倒、跌落風險，應設置適當照明和標示、淨空動線，並且正確設置扶手及防滑地板。

她進一步說明，地板如果是乾燥的通常不會滑，但是浴室、廚房和室外地板難以保持乾燥，建議選用防滑材料，或是貼上止滑條，但不建議使用小片止滑墊或地毯，由於未固定在地面上，仍可能打滑跌倒。

浴廁是長輩每天必經的環境，廖慧燕建議可在馬桶旁設置雙側扶手，或是單側設L型扶手或水平扶手；替換不同顏色的馬桶坐墊，幫助長者辨識位置；避免門檻或任何地面突起物，預防絆倒。她也特別提醒，失智長者的失禁機率是常人的4倍，可在浴室內設置櫃子擺放長者衣物，方便更換又能維護長者尊嚴。

國健署從107年起打造失智友善社區，目前全台共有60處。國健署副署長賈淑麗表示，不只是無障礙環境，還必須是友善的，目前全台共有1萬個失智友善組織及43萬名友善天使，可能是社區管委會，也可能是巷口的早餐店老闆；透過提升民眾對失智症的認知，「消除一切對長輩的歧視，提供老人家有尊嚴的晚年生活」。