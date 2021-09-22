校園開打BNT 桃園大園高中1男學生暈針倒下緊急送醫 11:472021/09/22 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市大園國際高中有1名高三男學生，施打疫苗後因暈針倒下緊急送醫。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園22日早上8點由大園國際高中、觀音高中率先施打BNT疫苗，總計有2251人要接種。不過稍早大園國際高中有1名男學生暈針後倒下，雖意識清楚，但醫生評估後還是緊急派救護車送醫觀察。 大園國際高中校長朱元隆表示，1名高三男學生本身就容易暈針，施打BNT疫苗後倒下，眾人趕緊先將其移往旁邊，學生恢復意識後清楚表示頭痛，有可能是倒下時稍微撞到頭，現場醫生評估決定還是先送醫觀察，目前心跳血壓都有恢復正常，送往天晟醫院。 台南開打BNT 醫療人員進駐121校 BNT23日開打 彰化縣近5.9萬中學生將接種 意願全台第二高 #BNT #校園 #男學生 #暈針 #大園國際高中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市BNT開打 醫療團隊進駐147校 04:102021/09/22 地方新聞 兩派年輕人相約台南觀夕平台輸贏 1男遭10多人圍毆砍傷送醫 11:382021/09/21 社會 國道1台中段肥料車爆胎逆向翻覆 駕駛送醫不治 09:282021/09/22 社會 彰縣學生打BNT 救護車全程待命 04:102021/09/22 地方新聞 校園BNT開打 台南慈濟高中、關廟國中2校學生明接種 15:432021/09/21 生活 壓力遽增 台北學生自殺年輕化 04:102021/09/22 地方新聞 北市明起14.8萬學生接種BNT疫苗 教育局提醒務必帶健保卡 11:482021/09/21 生活 校園明開打BNT！接種前3件事很重要 注意事項一次看 12:002021/09/21 生活 提早接獲中央撥配 苗栗縣興華高中率先施打BNT疫苗 10:432021/09/22 生活 校園BNT疫苗來囉！雲林縣23日起陸續在校園開打 15:072021/09/21 生活 清大學生會長致詞當自介被罵翻 同學再曝內幕：她根本不是「清大人」 00:272021/09/22 生活 生活熱門新聞 揭新冠肺炎未來 專家提三聯體防疫策略「與病毒共存」 - 生活 為何不等實體五倍券？網提2點大勝數位綁定：不會再被騙 - 生活 用生命教書！老師視訊上課從不露臉 鏡頭一開全班淚目 - 生活 數位五倍券今開放登記 8場所不能用！15大QA看這裡 - 生活 22歲嫩妹打莫德納服用這藥物 肺部全血栓 醫嘆恐終生治療 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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