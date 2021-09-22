桃園22日早上8點由大園國際高中、觀音高中率先施打BNT疫苗，總計有2251人要接種。不過稍早大園國際高中有1名男學生暈針後倒下，雖意識清楚，但醫生評估後還是緊急派救護車送醫觀察。

大園國際高中校長朱元隆表示，1名高三男學生本身就容易暈針，施打BNT疫苗後倒下，眾人趕緊先將其移往旁邊，學生恢復意識後清楚表示頭痛，有可能是倒下時稍微撞到頭，現場醫生評估決定還是先送醫觀察，目前心跳血壓都有恢復正常，送往天晟醫院。