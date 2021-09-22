台股早盤一度跌逾400點，新台幣匯價受到預期外資匯出的心理，台北外匯經紀公司新台幣匯價11點報價，出現貶破27.8元。匯銀認為，若下午盤外資轉買為賣，出現逾百億元的賣超，則會加重本周新台幣的貶勢，28元整數大關是中秋節後的觀盤重心。

匯銀分析，美國通膨雖看似觸頂，但供應鏈瓶頸受到新冠疫情反覆衝擊影響，近期有越來越多企業表示供給短缺與成本上揚的現象將持續更長時間，而隨著與病毒共處的後疫情時代來臨，封鎖逐步解除下的需求增溫更將加劇物價的攀揚。本週為聯準會主席鮑爾拋出縮減購債訊號的首次利率決策會議，預期鮑爾將以「縮減購債將在接下來的幾次會議或幾個月宣布」的措辭正式向市場提出預告，此外若利率點陣圖顯示更多決策官員加入預期升息行列，及更新經濟展望顯示更為強勁的通膨預估，可望支撐美元偏強於93或以上價位。

此外，本週為全球超級央行周，除了Fed外，日本、英國、瑞士、瑞典、挪威與台灣等央行，也將公布利率決策會議結果，市場屏息以待。