台股補跌、一度重挫400點之多，網通族群成為資金避風港，有鑑於部分網通SoC(系統單晶片)供料缺口進入第三季已經開始逐步縮小，加上5G O-RAN架構將帶動台系的白牌商機，台揚(2314)一度逼近漲停，盤中漲幅也站穩約8.5%，啟碁(6285)早盤後黑翻紅、盤中漲幅2.5%，智邦(2345)上漲逾1%，智易(3596)、正文(4906)則均力守平盤上小漲。

台揚拿下美國衛星廣播服務商Dish Networku訂單，Dish Networku後續在5G O-RAN架構採用台揚的RU產品來建置，據悉，本季已經開始出貨及安裝，第四季將進入量產，隨著進入量產，將帶動台揚營收將跳高，甚至下半年、全年獲利有機會轉正。

5G O-RAN主要是提供大小型基站通用的基礎軟體架構，以建立橫跨4G和5G的多重連線，且配置小型基站，目的在降低資本支出，透過軟體調整因應各種行動通訊服務，將系統放在雲端上，電信營運商可購買白牌伺服器、交換器、小型基站等等網通產品，用以建設自己的行動通訊架構，藉由Open vRAN改變傳統的無線存取網路架構，以滿足最佳效能及成本效率；在成本效益能夠發揮的前提下，5G O-RAN也有助5G企業專網布建，將核網路虛擬化，讓降低企業營運負擔，也因此，此風潮下，將帶動白牌交換器、伺服器等台系網通廠，包括智邦、明泰、啟碁、智易等。

另外，部分網通SoC供料缺口進入第三季已經開始逐步縮小，在企業網路需求向上，車廠需求回溫，家用聯網產品迎接旺季，對美國多個一線、二線的電信商新專案開始交貨，啟碁第三季營收季增上看雙位數，且第四季進一步往上，明年在IC緊缺有望緩解下，營運有機會迎來相較今年度的大幅成長。啟碁明年最大營收動能仍是networking(連網)產品，今年比重已經達到50%，預期成長動能可以持續2~3年，仍將扮演明年重要動能，車用部分，隨著車市回溫，車用雷達mmwave(毫米波)產品明年也將持續成長。