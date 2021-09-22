有「台灣濱崎步」封號的王彩樺，即使年過半百仍保養得宜，是演藝圈著名凍齡美魔女，時常在社群分享生活近況的她，近日適逢中秋節，她也應景曬出和柚子合照，不過網友的目光全被她超火辣身材給吸引走。

王彩樺近日曬出多張美照，祝大家中秋節快樂，穿著黑色細肩帶背心的她，開心和柚子自拍，不過抱著抱枕的她，壓住渾圓D奶，飽滿胸型全被看光，讓網友都驚呼太美了，還釣出于子育(琇琴)都笑回：「連中秋都這麼性感…要嫦娥情何以堪。」

52歲王彩樺出道多年，在戲劇、綜藝、主持、歌唱方面都有好表現，保養得宜的她，不僅凍齡，身材也維持得很好，而她的好基因也遺傳給一對寶貝女兒，之前大女兒庭庭（黃于庭）露面後，超仙高顏值驚豔外界，獲得網友高度認證，也讓她多了「國民岳母」的稱號。

而王彩樺也樂當炫女魔人，不時會曬出女兒美照，之前母女更合體上節目《綜藝大熱門》，勁歌熱舞宛如一對姐妹，女兒的氣場也絲毫不輸給媽媽，主持人吳宗憲問庭庭有沒有進演藝圈的意願，她害羞表示「有機會的話可以嘗試，所以才來這裡（綜藝大熱門）」。