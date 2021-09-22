在擇偶時，除了評估雙方性格合不合適，更要觀察兩個人的三觀是否相似，才能降低婚後吵架的機率，但也有不少人重視的是經濟條件，唯有衣食無憂，婚姻才會走得順利，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、天蠍座、射手座、金牛座的女性最在乎物質享受，她們野心很強，只追求嫁入豪門。

▍1.雙魚女

雙魚女喜歡廣交朋友，加上善於社交，總能在公共場合中表現得很優雅，藉此吸引到富二代的注意，讓人想進一步認識她們。而雙魚女日常就很會打扮，非常在意自己的外貌形象，因此容易嫁給有錢人，搖身一變成為少奶奶，過上富裕安樂的生活。

▍2.天蠍女

天蠍女天生很有事業心，加上慾望強，只要有目標，就會靠自己努力達到，她們深知只有自己變優秀，才能吸引到更優秀的人，所以她們會先讓自己成為有錢人。天蠍女在嫁入豪門後，也會幫助老公打理事業，非常旺夫。

▍3.射手女

射手女既有自信也很熱情，積極向上的個性很討喜，非常有朝氣和魅力，跟她們在一起總能受到照顧，令男人很有安全感。射手女不光待人接物表現得落落大方，態度率直、有主見，不拖泥帶水，也會恰到好處地在伴侶面前示弱，隨意地表現女人的溫順柔弱，所以很容易受到有錢人的喜歡。

▍4.金牛女

金牛女很重視物質，雖然也有因為愛而嫁給平民的例子，但實際上，金牛女最嚮往的還是跟有錢人結婚。金錢至上的金牛女始終喜歡靠自己打拚，她們個性成熟踏實，沒有同齡人不切實際的浪漫幻想，她們愛上的男人若不是有錢人，即是「未來的有錢人」，因為她們具備超強分析能力，很會觀察「潛力股」，在她們心中，經濟基礎就是愛的源泉。