豆丁海馬倚附棲息於柳珊瑚（海扇）之生態照，攝於印尼四王群島。（國家海洋研究院提供／林瑞益高雄傳真）

有海中迷你明星、水晶宮超級名模之稱的「豆丁海馬」，頗受潛水客喜愛，也是珊瑚礁水下攝影必備蒐藏的目標物種之一。國家海洋研究院近期在澎湖群島西南方、距離七美約30浬的台灣灘海域，首次記錄到豆丁海馬。

台灣灘海流強勁，地形複雜，不僅具有沙地地形，也具有珊瑚礁岩盤底質，國海院為掌握台灣周邊海域生態資源的現況，於去年作第1次台灣灘潛水調查，並且在今年與農委會水產試驗所共同合作「台灣周邊海域海洋生物資訊蒐集及資源調查」計畫，持續該海域的調查工作，發現了豆丁海馬的蹤跡。

中研院生物多樣性中心研究員鄭明修表示，過去他曾於2003年於印尼美娜多海域作潛水調查時，發現2隻令人驚豔的豆丁海馬，返國後即發起尋找豆丁海馬的活動，並在國內潛水愛好者的響應與支持下，陸續在國內各珊瑚礁海域發現豆丁海馬的蹤跡。

根據台灣魚類資料庫的紀錄，豆丁海馬首次在2007年綠島的中寮漁港海域發現，且在蘭嶼、墾丁、東北角、東海岸、澎湖皆陸續有潛水客拍攝到，這次在台灣灘現蹤的豆丁海馬，是目前台灣最特別的發現紀錄。

豆丁海馬屬於巴氏豆丁海馬，是世界目前發現的7種海馬中的其中一種。豆丁海馬喜歡倚附在柳珊瑚（海扇）上，共同棲息在海流較為強勁的珊瑚礁區，並以攔截海水中的浮游生物為食。