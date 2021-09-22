疫情趨緩警戒降級後，台南市首場實體大型就業博覽會，25日上午9時至12時將在新市區三里聯合活動中心後方球場登場，除台積電、聯華電子、台灣國際航電Garmin等93家廠商合計提供5329個工作機會，其中更有61家廠商提供2689個月薪超過3萬元以上的職缺。其中，最高薪的是餐飲集團樂多多公司，開出月薪高達6萬3000元徵求儲備店長。

市長黃偉哲表示，台南市的失業率是6都最低，但還要更精進，此次「台南呷頭路」大型就博會，不僅有面試模擬、履歷表健檢，還有專車接送，服務非常周全，工作職缺又非常多，歡迎無論是剛踏出校園，還是想進行職場轉換的朋友，都能前來就博會尋找心儀的職缺。同時，許多廠商也提供優渥的福利，像是高額生育津貼等，希望市民們都能順利入職適合的企業。

勞工局長王鑫基認為，今年雖受疫情影響，但就業服務不打折，改為線上徵才活動；但在疫情降為二级，因應廠商徵才、市民求職實體活動的需求，已陸續開辦54場小型實體徵才活動；至於25日的就博會，更是解封後首場大型徵才活動，共釋出5329個工作機會，其中包含科技重鎮南科園區與樹谷園區的瀚宇彩晶、艾爾斯半導體、群創光電及鄰近新市區域等33家廠商，釋出2747個工作機會。

王鑫基指出，為提供求職民眾多元求職管道，此次就博會還提供「遠距面試專區」，線上共提供29家廠商逾千個職缺，讓求職者可點選應徵，詳細資訊可至勞工局職訓就服中心網站（http：／／job.tainan.gov.tw）查詢。

王鑫基還說，受到疫情影響，市府自辦的「防疫安心上工計畫」及勞動部「安心即時上工計畫」，目前全市約有3600人，特別籲請這些勞工朋友們，好好把握這次「轉正職」的機會，找到心目中理想的工作。