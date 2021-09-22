濃煙直竄！國3彰化系統大貨車起火狂燒 駕駛秒跳車

國道三號彰化系統交流道出口匝道，南向196.7公里處，上午10時45分發生大貨車突然起燃火車燒，47歲吳姓駕駛緊急將車子停放在路肩、下車，霎時轟燃起火燃燒，駕駛驚險逃過一劫，彰化縣消防局第一隊前往滅火協助處理後續。

這起不明原因起火自燃，一時之間車道全線封閉，勤指中心旋即指派巡邏車前往警戒，並通報彰化縣消防局派遣水車及救護車前往協助處理。

國道3號彰化系統大貨車轟燃起火狂燒，彰化縣消防局第一大隊緊急前往滅火。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道七隊表示，初步調查，大貨車由彰化系統南向出口匝道欲轉接國道一號返回台南，行經該路段駕駛察覺車輛突有異樣並冒煙，立即停車待援，不久即起火燃燒。

國道3號彰化系統大貨車轟燃起火狂燒，彰化縣消防局第一大隊緊急前往滅火。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

現場因火勢猛烈，國道員警考量行車安全，暫時封閉南向出口外線匝道，等事故車輛火勢撲滅並降溫後，續交由彰化縣消防局鑑識調查，肇事原因還在進一步釐清中，

國道3號彰化系統大貨車轟燃起火狂燒，彰化縣消防局第一大隊緊急前往滅火。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道七大隊呼籲駕駛朋友平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應加強保養及定期檢驗。另在上路前亦應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的五油、四燈、三水等，以降低車輛故障機率。