薛仕凌在《生生世世》演出壓抑的同志角色。（摘自粉專、台視提供）

薛仕凌和李銘順、游安順演出《做工的人》。（摘自粉專）

薛仕凌謙認自己能雙料入圍是運氣好。（大璽影藝提供）

薛仕凌對能否拿獎很平常心。（大璽影藝提供）

38歲的薛仕凌今年以8點檔《生生世世》及迷你劇集《做工的人》分別入圍金鐘男主角和男配角獎，他分享聽到入圍時，整個人處於一片空白和驚嚇，直到最近才有真實感。

當時親友排山倒海不斷傳送祝賀訊息，他印象最深刻的是，媽媽聽到他和拿過3座金鐘獎的游安順同樣以《做工的人》入圍男配角，率真地回他：「那你沒希望了。」讓他深吸一口氣，忍不住笑稱：「媽媽這樣算祝福嗎？」

被問到對哪個獎項較有勝算？薛仕凌笑說「都沒有，我覺得我的運氣用完了，能入圍已經很驚喜，我就只想到這邊，不會想更多了」。他和這次2個獎項的入圍者幾乎沒合作過，男配角獎會希望自己拿或給游安順？他氣定神閒地說：「我不會因為我和順哥有私交就覺得要給他，其他人表現也很好，獎項這東西，評審還是有專業考量，他們看的角度和觀眾不一樣。」

薛仕凌自嘻哈團體「大嘴巴」解散後，因饒舌歌手鮮明，當時經紀人為扭轉他的形象，儘管推掉所有商演，在戲劇圈仍經歷4年碰壁期。經紀人曾鼓勵他換別家公司，薛仕凌有所堅持，於是他跟著經紀人一路拚，直到現在才有「被看見」的感覺。

他說很常被問平時做哪些事？「其實我很無聊的」，他說自己喜歡在家打電動、彈吉他、運動或買菜，代步工具的車子開了8年、租房住，頂多偶爾吃頓好吃的，因物慾低，這10年也就這樣撐過來。

當初跨足戲劇圈是否經歷挫敗期？他認為這問題聽起來比較像是外人怎麼看他，「我比較沒有這樣的感覺是，對我來說，我一直在做一樣的事。其實到現在還是有人私訊我要不要發片、問我要不要主持，我發現大家都從不同面向認識我，這是我沒辦法改變的，不管大家從哪裡認識薛仕凌，我能做自己喜歡的事、能和團隊一起就很開心」。

演員有時是孤獨的，薛仕凌看待演員工作的低潮，在於準備角色功課的過程，「我很需要自己一個人，為了戲的狀態，我在準備過程，每天回家都處於低潮，我是有意識的讓自己痛苦，那過程不好受，隨時焦慮和煩躁，所以耐心和忍受度很低，我知道自己沒辦法控制，我就減少跟別人接觸，自己躲起來，不造成別人困擾，通常我會這樣處理自己」。

他在《生生世世》飾演時代環境下壓抑的同志「玉樹」，愛上好兄弟難以啟齒，更被母親逼迫娶妻生子，《做工的人》的角色「阿全」則是夢想發大財的怪手司機。他坦言，「玉樹」內斂性格性離他近一點，「我滿閉俗的，玉樹掌握度高一點，阿全就和我完全不一樣，很幸運2個團隊都很給力，有時一個小道具、場景、對手都會幫很大的忙，我看到合作的這群人或進入那環境，情緒進入會很快」。

戲精李銘順、游安順此次以《做工的人》也分別入圍迷你劇集男主和男配角，薛仕凌當初和這2位視帝合作，對他們秒入戲的功力相當佩服。不過拍攝期間，他沒向2位「順哥」討教，因認為每個人詮釋角色方式不同，他以前試過設計動作、把注意力放在對手的對白，「我得到結論是這一套不適合我，我只好找適合自己的方法，拍《生生世世》就找過米可白，我覺得會影響我工作的，就會主動找對方一起解決」。

他與圈外女友交往7年多，此次得不得獎，他都沒有求婚和結婚計畫，也不擔心女友聽到他不求婚的回答會生氣，笑問「難道得獎就可以退休不幹了」？他坦言能找到想法一致的另一半很幸運，現在與女友都有不急著結婚的共識，他爸爸之前曾對他開玩笑說「該不會我這輩子都抱不到孫子吧，我都要躺棺材了」，笑稱爸爸現在連玩笑都不開，應該是徹底放棄。