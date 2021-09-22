11月起赴美須完整接種疫苗，對此，精神科醫師潘建志發文表示，這個措施恐會讓大家未來打疫苗的時候，會去考量打了這支能否順利出國。而美國目前認證的疫苗有BNT、莫德納與嬌生，WHO則批准AZ、印度版AZ疫苗「Covishield」及科興和國藥疫苗，其他還有很多疫苗都提出認證申請，但他卻沒看到高端有申請。

潘建志今在臉書發文表示，美國宣佈11月起解封，入境者需要有世衛組織（WHO）認證完整疫苗接種證明，並持有三日內PCR陰性的證明，未來世界各國恐會效仿這樣的措施，因此以後大家接種疫苗，可能會多個現實的考量，打了究竟能否出國？

潘建志透露，目前世界疫苗產能統計，預計年底總產量為120億劑，還不夠全世界80億人打2劑，現在產量前5名的疫苗為BNT、AZ、莫德納、科興和國藥疫苗，佔了9成的份額，而這5款疫苗也是目前WHO認證的疫苗，再加上嬌生疫苗，共6款。

潘建志指出，印度的Bhart疫苗、俄羅斯的人造衛星V、Novavax、賽諾非以及康希諾都已經向WHO提出申請，而滾動式審核中的有Curevac， 俄羅斯的VacCorona。而新提出申請的則是大陸疫苗和古巴疫苗。而他並沒有看到高端疫苗提出申請。

潘建志也在留言處強調，美國宣布的這項政策是從11月開始，中間是否會有變化還需再觀察，也許會有更多疫苗通過認證。至於高端疫苗沒有申請的這個部分，則是他查詢了世衛組織的相關資料，其中並沒有看到高端。

根據《路透社》報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）表示，「CDC考慮完整接種任何一支獲食品暨藥物管理局（FDA）批准的疫苗，或是任何世衛組織（WHO）批准的疫苗。」但目前最終名單尚未確定。