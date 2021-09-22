結婚是人生中最重要的日子之一，大多數新人都希望這天可以順利幸福地度過。美國一名女子要和交往多年的男友步入禮堂，然而結婚當天新郎卻喝得爛醉還出盡洋相，讓女子氣到當場毀婚，和來觀禮的前男友一起離開，還被賓客目擊到2人在停車場熱吻。

根據《太陽報》報導，TLC頻道實境節目「美國吉普賽新娘（Gypsy Brides US）」中，一名來自馬里蘭州阿伯丁（Aberdeen）的24歲吉普賽新娘賽里雅（Cearia），要和交往多年的28歲男友山姆（Sam）步入禮堂，然而賽里雅穿著白紗、踏上紅毯走向山姆時，卻聞到他身上傳來濃重的酒味，還醉到連眼睛都睜不太開。

2人交換誓詞的時候，山姆不但說不出任何話，甚至把結婚戒指掉到地上，賽里雅的怒氣值瞬間飆升，山姆湊過來親吻時也不太想理他，儀式一直進行到切蛋糕，賽里雅對於山姆的醉態實在忍無可忍，氣得直接把蛋糕抹在他的臉上，「我現在很生氣，還想把這件白紗脫了！山姆毀了我的婚禮，我連看都不想看他，只想離開這裡」，場面因此陷入一陣尷尬。

賽里雅21歲的前男友兼堂弟凱爾（Kyle）也在現場目睹這齣鬧劇，他把賽里雅拉到會場外對她說：「我不能坐視這一切發生在你身上，這太荒謬了，山姆就是個傻子，妳嫁給了一個傻子」，隨後凱爾提議2人可以趁機溜走，賽里雅欣然答應，接著就有賓客看到他們逃離會場，還在停車場忘我熱吻。

根據該節目稱，吉普賽人和親戚結婚的情況並不罕見，因此可能很快就會換賽里雅和凱爾舉辦婚禮。

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