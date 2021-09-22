台股今盤中重挫逾400點，而新台幣匯價也在11點左右貶破27.8元。玉山金(2884)旗下玉山銀也隨即宣布啟動「24小時線上換匯」服務，提供零時差的數位外匯交易服務。

近年來國際金融市場波動幅度加劇，即時交易與布局多元資產組合成為投資的重要趨勢。玉山銀行即日起推出「24小時線上換匯」服務，將線上外幣交易時間從原本的14小時延長為全天24小時，提供顧客全年無休且無斷點、零時差的數位外匯交易服務，滿足顧客即時投資外匯的需求。

過去線上換匯受到實體銀行營業時間的限制，民眾必須在下午3點半前完成外幣結匯。考量到顧客不一定可以在上班時間臨櫃完成外幣交易作業，以及國際金融市場發布重要經濟數據與政策的時間點大多在臺灣的晚上時間，玉山銀行於2015年首創推出夜間換匯服務，讓顧客在銀行營業時間外的下午5點到晚上11點間，仍可透過個人網路銀行與行動銀行進行線上換匯。為進一步提供顧客更便利的即時換匯服務，即日起，玉山提供365天、全天候的新臺幣與外幣間買賣、各種外幣間幣別轉換與行內外幣轉帳服務，讓顧客隨時隨地享有便利的數位外匯服務。