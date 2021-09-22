【旅遊經 編輯部報導】

香山濕地賞蟹步道素有「北部版高美濕地」之名，是著名的觀賞夕陽的夢幻景點之一，而且每年7月至中秋節前後，更是彈塗魚繁殖季節，此時賞蟹步道周邊石頭及海提上經常成群出現，成為特有的景象，也吸引網友拍照打卡。

香山濕地為國家級重要濕地，孕育豐富的魚蟹生態資源，近日彈塗魚進入繁殖期，民眾可以在惠民宮至賞蟹步道沿岸石頭及海堤上近距離觀賞，每到繁殖季節，雄性彈塗魚就會豎起背鰭轉圈跳求偶舞，甚至張大嘴巴向雌魚示愛，成功吸引雌魚以後，雙雙鑽入地洞共同生活，雌彈塗魚負責產卵，雄彈塗魚則在洞口負責守衛工作。

每年7月至中秋節前後，彈塗魚進入繁殖期，經常成群出現

每年7月至中秋節前後，彈塗魚進入繁殖期，經常成群出現

每到繁殖季節，雄性彈塗魚就會豎起背鰭轉圈跳求偶舞

新北市產發處指出，台灣海域紀錄有5種彈塗魚，數量最多的是小彈塗魚，經常成群出現在賞蟹步道周邊石頭及海堤上，另外也常在泥灘地看間較大型的「花跳」，兩者皆有大大的頭和凸凸的眼睛，凸出的眼睛猶如潛望鏡一般，可以觀察水面上掠食者身影，有助於避敵，遇到危險時能迅速鑽回洞穴裡，或彈跳離開現場，即是彈塗魚名稱由來。

新竹市產發處補充，彈塗魚屬於動物界脊索動物門輻鰭魚綱鱸形目鰕虎科，利用鰓周圍腔室，貯存水份循環獲得氧氣，也會利用濕潤體表來呼吸，腹鰭有吸盤，可以攀附在石頭上，而在水中鰭則可以正常地游動，小彈塗魚與花跳除了身形大小不同外，最特別的是小彈塗魚吃葷，如沙蚤、橈足類等，屬於肉食性；而大隻的花跳則是素食主義，只吃藍綠藻、硅藻等。

賞蟹步道

香山濕地賞蟹步道彈塗魚現蹤，且是觀賞夕陽的夢幻景點

近來台灣疫情趨緩，依中央流行疫情指揮中心日前宣佈，全台調降二級警戒，微解封有條件開放戶外景點，香山濕地賞蟹步道同步開放，民眾進入賞蟹步道務必遵守中央指引，需全程配戴口罩，並保持1.5公尺社交距離，此外市長林智堅也要求降載，步道容流量由250人調降至125人。

圖片：新竹市政府提供