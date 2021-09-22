國民黨市議員李麗華對嗆「市民不會原諒你們」等，藍、綠雙方互嗆。(陳世宗攝)

台中市議會今天召開台中市110年度總預算第1次追加減預算案歲入預算審查，會中藍綠陣營就市府追加3.5億元台中購物節展開激烈攻防戰。綠營抨擊「程序不對、退回重編」，藍營李麗華反批台中市民不會原諒你們，議事堂陷入脫序，主席張清照見狀裁示休息10分鐘進行黨團協商。

台中市長盧秀燕上周已宣布請出「姐姐來了」謝金燕當購物節代言人，還要發出3億元抽現金，22日市議會舉行臨時會，藍營李中及綠陣營要求退回市府追加的3.5億元預算，抨擊「程序不對、退回重編」。

民進黨市議員周永鴻、蔡耀頡、賴佳微、陳淑華等，批評方案了無新意，市府提出五倍券振興方案抽現金和豪宅，提不出購物節抽獎刺激市民和外地民眾增加額外消費，無助振興產業，強力要求退回追加的3.5億元預算。

藍營市議員陳成添、劉士州、李麗華、陳政顯、羅廷瑋等，認為時間迫在眉睫應將五倍券發揮到最大效益，彌補數位落差，民眾要求中央發現金也沒有，應先檢討中央，台中市如不趁勝追擊，會落到最後一名。

民進黨團總召謝明源等走到議事堂的主席檯前，高舉「照顧不均、退回重編」等，要求市府將追加減預算退回重編，國民黨市議員李麗華對嗆「市民不會原諒你們」等，藍、綠雙方互嗆，主席張清照見狀裁示休息10分鐘，進行政黨協商。