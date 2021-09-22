三度拿下香港金像獎最佳女主角獎的女星惠英紅，2017年又憑《血觀音》勇奪金馬影后，百變而精湛的演技，同時受到業界人士與觀眾的青睞，演藝成績單璀璨亮眼，但感情世界卻是相對空白，61歲的她始終未婚，坦言人生因此有缺憾美，更曾因一本寫真集，被深深相愛的男友分手，但也因為這份缺憾，讓她淬煉成了影后級人物。

多年來保持單身但卻活得精彩的惠英紅，曾在社群發文甚至拍攝影片，表達自己對婚姻的看法，吐露跟每個女生一樣，到了某個年齡曾經「恨嫁過」，很獨立也很有能力的她，考了各種證照，就是沒有結婚證，但決定不畏年齡與外界眼光，堅定選擇了事業，做自己喜歡的事，最終有更多更好的機會去實現自我價值，認為是面對焦慮最好的方式。

事實上，今年61歲的惠英紅，多年來不但精進演技，也很用心維持外型，始終很有魅力，她不乏交往對象，但情路走得坎坷，多段感情中，有過一任圈外富男友，兩人愛得融洽而深刻，很有機會攜手邁向人生下一階段，但交往多時，卻因一本寫真集鬧翻，她被提了分手。

惠英紅這本寫真集，只是為優美的身材曲線留下紀念，沒料到遭男方及其家人嫌棄，覺得難堪丟臉，連帶她見朋友都不願意，最後還提分手，這段感情傷她很深，但惠英紅並不後悔，覺得是男方不尊重她，之後惠英紅專注於事業，工作反倒發展得有聲有色，陸續推出《心魔》、《幸運是我》、《血觀音》、《翠絲》等佳作，是公認的實力派影后，地位崇高，在人生的另一個面向，獲得了肯定。