深受大小朋友喜愛的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品再添新成員！台灣高鐵公司推出新版瓶裝水及防護口罩二項聯名商品，瓶裝水延續上一代與台塩海洋鹼性離子水合作，擴大粉紅系超萌元素，一次推出4種新造型，防護口罩則首度與口罩國家隊大廠台灣康匠旗下品牌「天天」合作，充滿設計感。

新款瓶裝水在高鐵車站內獨家販售，除了紀念商品自動販賣機；旅客也可在站內的7-ELEVEN門市買到，再享第二件6折的超值優惠！高鐵會員還可透過TGo「點數365」平台以90點兌換；此外，聯名防護口罩則有「驚喜包」及「收藏盒」二種選擇，方便又實用的「驚喜包」口罩即日起在高鐵站內及各7-ELEVEN限量獨家販售，「收藏盒」則可在天天官方商城與OPEN POINT App購買。

高鐵公司表示，4款新裝水由P助與粉紅兔兔分別化身高鐵列車長、服勤員、站務員再次亮麗登場，瓶身採用輕巧且方便攜帶的設計，是防疫期間自備飲水、外出解渴最安心的選擇，四種造型一字排開，立刻「萌」住粉絲的心，讓各種不同造型卡娜赫拉的小動物陪您搭高鐵，天天都有好心情！

台灣高鐵首度與國家隊口罩大廠—台灣康匠旗下品牌「天天防護口罩」共同打造超卡哇伊的聯名口罩，是安心防疫的最佳選擇。「驚喜包」內五片口罩主題分別是：天天愛高鐵、天天粉歡樂、天天都粉橘、天天點點點以及天天牛仔好忙，5款設計，一次擁有。而收藏盒裝再增加2款設計：天天心情粉好與天天心花開，共7款，每款三片，口罩上以數位印刷熱轉印技術呈現P助與粉紅兔兔的可愛模樣，每一款都讓人愛不釋手。