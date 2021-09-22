為搭上五倍券優惠列車，台北市政府除發放數位熊好券外，也推出綁定「悠遊付」或「悠遊卡」加碼方案，據悠遊卡公司統計，今日9時開放綁定後，40分鐘內就有1萬人綁定悠遊卡，成功獲得300元回饋，1.5小時內就有1萬人綁定悠遊付，抱走價值5000元的現金回饋券，台北市敬老卡綁悠遊卡優惠也在11時33分額滿。

悠遊卡公司日前推出「悠遊付」綁定優惠，前1萬名綁定者可獲得「五夠大包」振興禮包，只要符合4大通路的消費金額，即可獲得相應儲值金，如滿1萬送1千的網購回饋、滿5000元送500元的百貨3C回饋，還享有回饋比率最高50％，最多可抱回5000元禮金。

台北市政府推出綁定悠遊卡和悠遊付的加碼方案。（北市府提供）

此外，前1萬名可綁定悠遊卡可享300元回饋，接下來的2萬名為200元回饋，最後的1萬名則是100元，共計4萬人可獲得超值回饋禮，用悠遊卡綁定五倍券且新註冊悠遊付帳戶，還享有特別加贈3000元的振興大禮包，限量2萬份。前1萬名綁定北市敬老愛心卡則可獲得健康加碼。

悠遊卡公司指出，今日上午9時開放綁定後，網站就不斷出現當機，推測是太多民眾湧入官網、APP系統，導致系統流量太大，但很快就恢復正常。

悠遊卡公司表示，目前最早達標的優惠是「綁悠遊卡享300元回饋」的項目，上午9時42分就達標。綁悠遊付享有5000元大禮包的優惠，也在10時42分額滿，至於敬老愛心卡則是在11時33分額滿，目前各項優惠的狀況大致符合預期，希望民眾踴躍綁定。