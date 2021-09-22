基隆一名年約80多歲林姓老翁今天上午駕駛小客車，從中山一路逆向開上西岸高架橋，行駛至距離出口約200公尺處時，撞上余姓男子駕駛的小貨車，2人為閃避對方向右側閃避，但左車頭還是撞上，所幸無人員受傷。

據了解，林姓老翁疑似不熟路況，逆向上西岸高架橋後，行駛至少700公尺，才遇上余男駕駛的小貨車。警方接獲通報後，立即派員到場處理，先是封閉29號橋接西岸高架橋入口，避免有車輛駛入造成交通堵塞。

員警對2人實施酒測，酒測值均為零，並開立事故聯單，後續由雙方自行商談賠償事宜。