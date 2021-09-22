今早9點開放數位綁定，五倍券官網就大當機，讓大批民眾相當憤怒，認為規則設計有問題，並且揪出元凶是好食劵。（圖／翻攝自五倍券頁面)

振興五倍券今（22）日早上9點開放數位綁定，但9點一到，五倍券官網就大當機，甚至有人綁定信用卡後等不到簡訊，讓大批民眾相當憤怒，認為規則設計有問題，並且揪出元凶是好食劵，「好食券為何不有登記再來抽籤？限定前幾名才能有優惠，大家當然會去搶」。

今早9點開始，可到五倍券官網登記，民眾除了可選擇數位綁定，也能登記8種加碼券，並且限定前400萬名數位綁定者可免費獲取面額500元的好食劵。今早9點一到，五倍券官網因大量登入，一度是當機的狀態，讓民眾哀嚎聲四起。

一名網友在PTT表示，政府一開始規則設計有問題，限定前幾名才能有優惠，大家當然會去搶，卻不去預防或改善規則，比如好食券規則修正，有登記的再來抽籤就好。並透露有工程師專門設計出卡位的程式，限量優惠按時間排，真的爽到那些狂用機器人程式的人，根本不公平。

網友認為，外包委託的關貿公司早就知道會有問題，平台承載量不足，硬是要讓問題爆發，浪費大家的時間，並且嚴重質疑唐鳳以及行政院這些官員的判斷力，並詢問「五倍券系統當機問題真的很大，大家怎麼看？」

貼文一出引熱議，「下午就轉彎了，不要急。」、「優惠應該前三天登錄，抽籤就好了」、「系統爛又喜歡搞搶登，上班時間誰有空?」、「連這一點東西都搞不好，政府到底在幹嘛」。