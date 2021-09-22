桃園市長鄭文燦22日到議會施政報告，藍營議員聚焦鄭是否「做好做滿」，國民黨團執行長徐玉樹更以衛福部長陳時中常一句禁令就讓百業停擺，痛斥陳沒血沒淚，「若你高升閣揆，我非常希望陳時中來桃園代理，讓我好好質詢！」鄭文燦四兩撥千金，僅強調自己任期和議員一樣，不回答假設性問題。

國民黨議員李柏坊率先發難，稱鄭文燦接任閣揆甚囂塵上，桃園人「既期待又怕受傷害」，希望桃園財政得到合理待遇。

陳萬得也說，議長邱奕勝在本會期開議時也語重心長，桃園統籌分配款跟一般補助款敬陪末座，在22縣市排名第17名，升格至今7年，就算府會兩巨頭到行政院拜會，中央也完全沒有提出解決方案，對桃園非常不公，甚至「溝通」完後退到18名，對地方非常不尊重。

陳萬得直言，今年中央一般性補助款出爐，桃園僅52億、台南156億、屏東164億，都相差逾百億元，台南有副總統賴清德當過市長、屏東有閣揆蘇貞昌當過縣長，「朝中有人好辦事！」鼓勵鄭文燦勇往直前當行政院長。

徐玉樹則以部桃、諾富特、3＋11破口等事件都在桃園，重創桃園觀光經濟，但陳時中高坐神壇上，隨便一句禁止人流、室內外人數，造成基層水生火熱，斥陳沒血沒肉、釀百業蕭條，餐廳、遊覽車等貸款、租金付不出的一大堆，都要跳樓了，鄭文燦身為桃園大家長，難道一點都沒感覺嗎？憤恨表示：「若你高升閣揆，我非常希望陳時中來桃園代理市長，讓我好好質詢他！」感嘆都是中央說了算，各種禁令把老百姓手腳綁起來，沾沾自喜疫情控制不錯，基層情何以堪？

議員黃婉如則說，鄭文燦當市長目前不是100分，但在可接受範圍，請鄭文燦承諾會「做到好、做到滿」，並追問若中央緊急徵招接閣揆，是否會繼續留下來實踐未完成建設？鄭原本回覆會全力以赴，每個政治人物都要完成任期中承諾跟政見，並說：「我的任期跟你一樣！」黃當場表示：「我還想連任，你是觸我霉頭！」鄭文燦連忙改口，稱民代沒有任期限制、首長才有，「萬一」這個情況沒有出現，他尊重議員質詢權利，但對於假設性問題不需要回答。

「這會不會是最後一次施政報告？」無黨籍議員牛煦庭說，政治瞬息萬變，樂見鄭文燦當閣揆，但也以力促高端納入美國疫苗核准名單為例，認為是台美友善關係的真正試金石，駐美大使蕭美琴應積極奔走力爭，鄭若有幸直取中央大位是桃園驕傲，關於疫苗論述要做足準備，不能再只以桃園出發。

鄭文燦也坦言桃園還沒有得到合理財政待遇，統籌分配稅和一般補助款在六都最後一名，差第五名的台南平均達90億，「巧婦難為無米之炊！」將持續爭取中央正視桃園建設經費合理性。至於高端疫苗問題，美國政策還沒宣布無法臆測，他覺得未來是有機會，但疫苗核准問題不是用政治語言來講，有一定程序，蕭美琴大使做很好，他尊重專業。