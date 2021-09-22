【LIVE直播】指揮中心記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為1例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16263)，為30多歲女性，因曾接觸確診個案(案16146、案16157)，於今(2021)年9月7日匡列為居家隔離，9月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診。個案隔離期間無症狀，亦無接觸他人，故無匡列接觸者。這起本土個案與新北市幼兒園群聚無關，該家庭群聚至今共有3人確診。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16004)，有慢性病史，8月6日自越南入境，8月17日出現發燒、喉嚨痛症狀，8月18日檢疫期滿前採檢，確診後收治住院，9月20日死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名死亡個案是在入境後檢疫期間發病，後續住院是因為本身有糖尿病和肺炎，經過瑞德西韋治療，仍無法脫離險境，最後因多重器官衰竭過世。

羅一鈞也說，這名個案曾在基因定序時確認是染Delta病毒株，另外國內還有兩例分別為之前是屏東群聚的案14816，與一名境外移入案16067。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國(案16264)、柬埔寨(案16265)、英國(案16266、16267、16268)、緬甸(案16269)入境，入境日介於8月15日至9月20日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計16159例確診，分別為1527例境外移入、14578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計841例死亡。