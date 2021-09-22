今年9月28日是民進黨創黨35週年，由於疫情，今年將採靜態方式，今天下午採網路直播方式，播放「民主台灣聲聲不息」紀念影片，民進黨祕書長林錫耀發表創黨35週年談話。

民進黨黨慶常與全代會一起舉辦，但今年因為疫情大爆發，全代會延宕，至今尚未確定召開時間，而黨慶相關活動，今天下午中常會後發布「民主台灣聲聲不息」創黨35週年紀念影片及祕書長發表談話。

2019年、2020年，正逢總統大選前一年及大選結束，因此規模較為盛大，大選前一年黨慶，蔡英文總統出席下午全代會幫33歲的民進黨切蛋糕，前總統陳水扁則出席下午黨慶；2020年民進黨勝選完全執政，舉辦「民主開唱」音樂會，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及跨世代黨員齊聚，欣賞民主金曲，多位友邦駐台使節也受邀出席。

去年雖然也正逢疫情，但當時台灣正處於防疫模範生階段，疫情尚未大爆發，民進黨設計實用的「防疫小物組」，特製象徵團結台灣的口罩與民進黨專屬的口罩收納夾，給每位出席音樂會的民眾收藏紀念。