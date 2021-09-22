作為評價各經濟體創新能力的一個指標，全球創新指數是衡量各國創新的風向標，並成為各國政府制定經濟決策的參考。世界智慧財產權組織（WIPO）9月20日在日內瓦發佈了2021年全球創新指數（GII），大陸延續去年取得的進步，排名從2020年的14位升至全球第12位，且是前30位中唯一的中等收入經濟體，排名已連續9年穩步上升。

另據第一財經報導，在全球「最佳科技集群」排名中，大陸擁有19個全球領先的科技集群，其中深圳－香港－廣州位居第二。再看到北京排名第3位、上海第8位、南京第18位、杭州第21位、武漢第25位，且排名都有所上升，相比全球的科技集群城市，大陸城市的上升幅度明顯。

GII以國際公私部門的81個指標集合為基礎，2021年GII是以創新投入、創新產出兩個次級指數的平均值計算的，包括制度、人力資本與研究、基礎設施、市場成熟度、商業成熟度、知識與技術產出、創意產出等7個方面。

從大陸2019至2021的3年GII報告排名資料可以看出，2021年大陸創新產出優於創新投入，今年創新投入排名第25位，高於2019、2020年；但在創新產出方面，大陸則排名第7，低於前兩年排名。