國際半導體產業協會（SEMI）22日公布北美半導體設備出貨報告，2021年8月份設備製造商出貨金額雖降至36.500億美元，但仍為歷史第三高及歷年同期新高。SEMI仍看好半導體設備強勁出貨動能將延續到明年。

根據SEMI統計，2021年8月北美半導體設備製造商出貨金額達36.500億美元，與2021年7月的38.574億美元相較減少5.4％，與2020年8月的26.533億美元相較成長37.6％。8月份的單月出貨金額為歷史第三高及歷年同期新高，SEMI對下半年及明年的設備市場展望仍抱持樂觀看法。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美半導體設備製造商出貨金額在連續8個月創紀錄的增長後，8月份出貨金額預估將較7月份有所放緩。儘管如此，出貨數據穩健的年增長率顯示市場對半導體設備的需求依舊強勁。

SEMI日前公布最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）中指出，在數位轉型與其他新興科技趨勢驅動下，2022年全球前端晶圓廠（front end fabs）半導體設備投資總額將達984.11億美元，首度來到接近千億美元的新高紀錄，以滿足對於電子產品不斷提升的需求，也刷新2021年創下的914.24億美元歷史新高紀錄。