物價漲，庶民有感。國泰金控22日公布9月時事調查結果，有87.2％的受訪者認為目前物價水準較一年前上漲；有83.7％則預估未來一年物價還會比現在更高，有35.4％受訪者預估一年後台灣通貨膨脹率會高於2％，有38.1％則覺得會介於1~2％之間。

對於台灣2021年經濟成長率，逾75％的受訪者都預估可高於3％以上，甚至34.8％的人預估介於5~6％之間，占比最高的，主要是台灣今年出口依舊暢旺，主計總處預估全年台灣經濟成長率可達5.88％，民眾應也認同此預估。

國泰金控每月針對其集團客戶發出電子問卷，調查經濟投資等感受，每月都會有時事問題，9月則是通膨感受，由於5月下旬台灣爆發新冠肺炎的本土疫情，防疫警戒升高到第三級，七月下旬才降到第二級，在政府發放刺激消費的五倍券，及疫苗施打普及率提高與疫情受控後的解封，外界預估通膨率可能升高。

由於原物料上漲等因素，國泰金9月調查結果顯示，有87.2％受訪者感受到目前物價水準是比一年前上漲，10％覺得「不變」，僅1.5％覺得是下跌。

雖然政府預估2021年台灣通膨率應在1.74％，但有46.3％民眾覺得會高於2％，甚至有7.3％覺得會超過3％，認為介於1.5~2％之間則占40.1％。

對於2022年，有83.7％受訪者覺得物價會比今年再上漲，覺得「不變」的占12.3％，只有1.7％估會「下跌」。

而預估2022年通膨率高於2％者則為35.4％，比預估今年高於2％者低，有38.1％預估介於1~2％之間。