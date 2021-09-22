長榮大學馬國女大生遭殺害，家屬跨海提出犯罪被害人補償。因符合犯罪被害人保護法遺屬範圍，故橋檢同意補償申請人殯葬費、扶養費及精神慰撫金等項目，共約新台幣200多萬元。

橋頭地檢署今天上午說明，被害人馬來西亞籍女大生是因犯罪行為死亡，且經橋頭地檢署檢察官依法提起公訴。事後女大生父母依法申請，符合犯罪被害人保護法第6條第1項第1款之遺屬範圍。檢方同意補償申請人殯葬費、扶養費及精神慰撫金等項目，金額共約200多萬元。

橋檢表示，這件補償案件在今年3月16日收案後，4月29日經橋頭地檢署犯罪被害人補償審議委員會審議完畢在案，目前待申請人提供資料，即可完成後續程序，並將補償金匯款至申請人指定帳戶。另外，因為是國家先支付犯罪補償，所以法條有限額規定。不足部分仍可由被害人遺屬對被告要求賠償。

長榮大學馬來西亞籍女大生去年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁男用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區一處山區。

犯罪被害人補償制度是當被害事件發生後，常因加害人貧困、家境狀況不明或是不知去向，讓被害人得不到應有賠償，對被害人非常不公平。為維護社會公平正義及照顧弱勢被害人生活，催生犯罪被害補償金制度。（編輯：郭諭儒）1100922