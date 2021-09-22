蔡英文總統今表示，振興五倍券今天開始數位綁定。五倍券效力等同現金，中央各部會也都有加碼，優惠更多，不只五倍。希望大家用振興五倍券，線上或出門購物，支持喜歡的店家。
蔡總統今在臉書指出，回顧5月以來，真的非常感謝所有台灣人民的配合、團結一起努力防疫，讓台灣的疫情逐步獲得控制，我們也在昨天迎來「＋0」。
總統說，她也知道，這段時間，各行各業的朋友，都受到疫情很大的影響。前陣子，政府「提供紓困」救急，給最需要幫助的人幫忙。接下來，要開始「推動振興」。
她指出，為了讓大家都能共享經濟的成果，先前也決定由政府替全民出 1000 元，讓大家直接領 5000 元的五倍券。今天已經可以開始進行數位綁定。大家如果想領紙本五倍券，將從9月25日開放第一梯次預訂，領取後可以使用到明年4／30。
她表示，也要提醒大家，外出消費時，還是要做好防疫，才能長長久久支持店家、為台灣拚經濟！
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