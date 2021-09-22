大陸至今提出「碳中和」一周年之際，廈門大學「碳中和發展力」研究團隊22日在廈門產權交易中心線上發佈中國碳中和發展力指數（2021）。據最新發佈的指數顯示，各地區的碳中和發展力指數分佈區間為40至75分，其中華東、華南地區的碳中和發展力指數相對較高。廣東、浙江、江蘇、北京、上海和福建分別位居全大陸的前6名，是中國碳中和發展力指數表現最佳的六個省市。

據中新網引述該研究團隊首席專家孫傳旺表示，中國碳中和發展力指數的編制遵循獨立性、客觀性、系統性、科學性與可擴展性原則，以「五力」驅動模型為基本框架，將地區碳中和發展力結構化分解為成長力、轉型力、競爭力、協調力和持續力，並結合地方政府的碳中和政策輿情分析等輔助指標，形成一套「五＋N」的指標體系。

孫傳旺認為，隨著中國碳達峰、碳中和頂層設計的不斷加快與「1＋N」政策體系的推出，「雙碳」目標必將轉向更實際、更高效、更深入的全面推進階段。而研究團隊下一步將隨著綠色低碳事業的推進，持續完善指數體系架構與數據庫建設。