一名和妻子結縭多年的男子，去年起發現妻子行蹤詭異，且常背著他與陌生人聯繫，於是找來友人共同暗中跟蹤妻子到平時上班的工作室，未料一看門卻看見妻子與小王在床上溫存，丈夫暴怒下持棍棒當場痛毆小王，並逼他全裸簽下200萬本票及和解書，小王事後提告，綠帽夫反遭依恐嚇取財罪嫌遭到起訴。

根據調查，該位綠帽夫為了掌握妻子行蹤，並當場抓姦，特必找來友人一起跟監，今年1月15日晚間，綠帽夫又看見妻子背著他偷偷打電話後，聽到兩人相約前往妻子的工作室後迅速的離家外出，丈夫立刻聯繫友人一路尾隨。

綠帽夫與友人等到深夜見妻子仍待在工作室內，於是與友人一起持鑰匙開門進入，當場撞見妻子和另一名男性裸身躺在床上。綠帽夫現場立刻暴怒，拿起木棍就痛毆小王。

當時小王還不及穿衣，綠帽夫立刻命他下跪道歉，還要求簽下200萬本票及和解書並恐嚇「要讓他斷一手一隻腳」、「叫地下錢莊向他要錢」，小王心生畏懼只好聽命行事。

事後小王立刻向警方報案並提告遭到恐嚇取財，警方逮捕綠帽夫移送前往地檢署偵訊時，他還氣憤的表示本票、和解書都是對方「自願」簽的，而自己因為目睹妻子外遇，一時氣憤才下手痛毆對方。

但檢方不採信綠帽夫說法，加上警方查扣作案用木棍、本票等證物，認定許男犯罪明確，依恐嚇、妨害自由等罪嫌將許向法院聲請簡易判決處刑。