振興五倍券今天起開放數位綁定，接著第一波紙本五倍券將在周六(25日)至下周五(10/1)開放超商預訂，10月8日至21日開始領取，4大超商也推出預訂、領取五倍券的優惠活動，其中7-11、全家、萊爾富都推出預訂「紙本五倍券」，享拿鐵或美式買1送1優惠，OKmart則是憑預訂小白單，享大杯莊園級拿鐵8杯200元，等於1杯只要25元。《中時新聞網》整理4大超商紙本五倍券預訂、領券優惠，供民眾參考。

●7-11

7-11表示，周六起(25日)至7-11預訂紙本五倍券，享星巴克全品項第2杯半價或美式咖啡好友分享優惠，以及蝦皮購物150元購物金，限新戶。10月8日起至7-11門市櫃台領券，還可享CITY PRIMA精品拿鐵或CITY CAFE大美式同品項買1送1優惠，以及7-11購物金抵用券150元，但需搭配五倍券使用。

此外，7-11也推出icash Pay、記名式icash2.0早鳥綁定加贈點活動，即日起至icash官網數位振興券登錄區或使用icash Pay APP登錄，每人可獲得20點OPEN POINT，限5萬名。振興回饋期間消費滿5000元加贈5%的OPEN POINT，上限250點，若選擇統一集團旗下通路消費，OPEN POINT回饋高達10%，最高上限500點。

●全家

全家表示，周六(25日)起到全家預訂紙本五倍券，享Let’s Café大杯經典拿鐵或美式買1送1，還加贈100元全家滿額購物金，領券再享400元全家滿額購物金及屈臣氏100元滿額購物金，另於10月7日完成抽獎登錄，可再獲得抽汽車。

此外，在10月1日前到全家機台共同綁定數位五倍券，可享Let’s Café大杯經典拿鐵或美式同品項買1送1優惠。同時今起推出「真心五倍福袋卡」，每張500元，最低可享550元購物金、最高5倍回饋，還可再抽500萬點的全家點數。

●OKmart

OKmart預訂紙本五倍券，或共同綁定數位五倍券，即可憑預訂留存聯（小白單）享有OKCAFE大杯莊園級拿鐵「8杯200元」、「20杯500元」，換算下來1杯拿鐵只要25元起。

●萊爾富

萊爾富預約並完成領取紙本五倍券，或共同綁定數位五倍券，可享50滿額購物金，以及大美式或大拿鐵買一送一，限同價格。