美國邊境騎警驅趕移民。

美國與墨西哥的邊境近期湧入大批來自海地的移民，邊境巡邏騎警竟騎馬驅趕移民退回墨西哥河岸，畫面曝光後引發美國社會撻伐。

綜合《紐約時報》（New York Times）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國全國公共電台（NPR）報導，近日，網路上出現美國邊境巡邏騎警騎馬在美墨邊境大河（Rio Grande）驅趕移民入境的畫面。

“This is why your country’s shit because you use your women for this!” — mounted Border Patrol officer to Haitian migrant he was riding down as he sheltered with his family.



One of the scenes we saw on the Rio Grande. Watch our video:



Full report:https://t.co/V4KeMobCfs pic.twitter.com/UdUcC7B5IS — John Holman (@johnholman100) September 20 2021

影片顯示，一名騎警揮舞韁繩，試圖阻擋一名男子進入美國。另外也有畫面顯示，一名騎警從馬上抓住一名男性移民的襯衫，拍下畫面的法新社攝影記者雷寶力（Paul Ratje）表示，「騎警抓住男子襯衫後，將他晃了一下。」

另外一支影片顯示，一名騎警在驅趕移民之餘，還對他口出惡言：「這就是為什麼你的國家就是坨屎，因為你們利用女人做這件事。」

雷寶力說：「我認為這些海地人很害怕，可能也有些驚慌，導致他們試圖繞過馬匹。」

騎警揮動韁繩的畫面也引發邊境人員使用皮鞭對付移民的批評。

美國與墨西哥的邊境近期湧入大批來自海地的移民，美國邊境人員在跨境大橋下架設臨時移民營地。（圖／路透社）

報導指出，短短幾天內，數千名多來自海地的移民非法進入德州德利奧市（Del Rio）的邊境，讓美國邊境官員疲於奔命，迫使官員在德利奧市的跨境大橋下架設臨時移民營地，處理移民入境手續，目前總人數約達1.3萬人。

美國全國公共電台指出，事發前許多移民跨境前往墨西哥採買食物，當他們準備過河返回美國時，就遇上騎警驅趕他們回到墨西哥。

邊境騎警騎馬驅趕移民的畫面引發美國輿論抨擊，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）指出，美國總統拜登形容這些影片及照片「令人震驚」，不能代表美國。

美國與墨西哥的邊境近期湧入大批來自海地的移民，希望渡河進入美國。（圖／美聯社）

包括美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）在內等民權團體昨（21）日致函拜登，「白人男子騎馬追逐、吼叫、詛咒弱勢、尋求庇護的黑人，這些人已經逃難數周甚至數月，逃往他們以為安全的地方。」

他們痛批邊境人員的行為「可恥」，「對黑人移民漠不關心。」

針對邊境人員騎馬驅趕移民，國土安全部（Department of Homeland Security）宣布將展開調查，指出畫面令人不安，表示將祭出懲處。

不過美國邊境巡邏隊（Border Patrol）隊長歐提茲（Raul Ortiz）20日辯護，派出邊境騎警是為了協助邊境安全、探查是否有移民遇險、以及蒐集走私集團情資。

他強調在河岸騎馬有一定難度，指出騎警拉扯韁繩是為了控制馬匹，以免馬匹意外傷害移民。

報導指出，大量移民湧入美墨邊界迫使拜登政府加派數百名人員前往德利奧市，更派出遣返班機將移民遣送回海地。