有「酒國名花」之稱的凌威威（本名：謝伊琪、舊藝名：凌葳威）原本經營畫室，今年初重操舊業回到酒店圈，但因5月中起新冠肺炎本土案例增加，八大行業被迫歇業，讓凌葳葳的經濟狀況可說難上加難。今(22日)媒體報導，凌威威正式宣布「上岸」離開酒店圈，她除了維持原本的賣畫工作，還靠通靈、補教業跟美食節目直播工作，收入不僅回穩，還比在酒店多。

今年5月因為疫情，台北市長柯文哲宣布八大行業全面停業，重創不少以此維生的民眾，當時她受訪表示，自己最窮的時候一度窮到剩12元，因她所待的地方是日式高級鋼琴酒吧，疫情影響店裡大概剩5桌、小姐10位，她更提及據自己所知，一般酒店雖會落實實名制、戴口罩，但進店後客人還是會脫下口罩，而夜店也是如此。

7月凌威威受訪，透露靠賣畫和紓困金，這陣子收入約有93萬元，但考量到台北生活壓力跟開銷都大，她正考慮到台中發展，目前手上有10多家補習班邀她兼職上課，也有線上中英日語繪本創作課程視訊教學的工作正在著手，希望藉此能開源多賺點錢，突破困境。

今據《三立新聞網》報導，凌威威分享近況，表示幾經思量後還是留在台北，之前她改行當通靈，諮詢一個問題價碼就開價10萬元，但她只收有錢人的錢，不對窮苦人收費，加上原本的賣畫及補習班線上家教，及新加入的美食節目直播工作，收入不僅回穩，還讓她早在7月離開了酒店業，直言現在生活比較安定，「賣畫賺的錢心安理得」。

獨／前酒國名花操舊業慘剩12元 凌威威嗆爆酸民：你什麼咖？

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