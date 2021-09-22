行政院長蘇貞昌今日赴立院就疫苗整備進行專案報告。國民黨立委江啟臣今日於質詢台上要求蘇貞昌賭上烏紗帽，若年底疫苗未達3200萬劑就自己辭去閣揆。蘇貞昌回應「防疫優先，大家一起努力。」江傻眼「你到底是多愛做官。」

江啟臣一上台就先怒批「國民黨上周不讓蘇貞昌上台報告3＋11，就是因為報告內容官官相護、歌功頌德」。接著問蘇貞昌，調查報告中的調查小組成員有誰？

蘇貞昌回應「行政院祕書長李孟諺」，江啟臣追問「還有誰？」蘇貞昌吱吱嗚嗚答不出來。江問「李孟諺是召集人，他找了哪些人來開會，來調查3＋11？」蘇貞昌說「會議開了三次。」

江啟臣表示，若蘇貞昌連哪些人與會都不知道，代表根本不重視這件事。蘇反駁「我是院長不是科長」。江砲轟「就是因為你是院長才要知道哪些部會首長來開會」，蘇回應「相關部會」。

江啟臣指出，3＋11會議由李孟諺擔任召集人，並邀請行政院政委林萬億、羅秉成、吳澤成、法務部次長陳明堂、經濟部次長陳正祺等等。政院找這些人來查3＋11，不是官官相護是什麼？自己人查自己人，整份報告都在歌功頌德。

江啟臣說，現在有無3＋11會議記錄已經不重要，政院已一再強調沒有會議記錄。如果又忽然出現會議紀錄，那代表政府想要說謊。整件事的重點在於，3＋11到底是不是防疫破口。蘇貞昌是否認為這是破口？

蘇貞昌開始跳針「那你(國民黨)上周怎麼不敢讓我上台報告？」江啟臣反譏「蘇貞昌過去騙的了神明，現在騙不了人民啦。」蘇貞昌暴怒「你不該人身攻擊。」

江啟臣追問「整份報告都在歌功頌德，你告訴我們事情真相是什麼？」蘇貞昌回嗆「那你為什麼不讓我上台報告？你有的是時間可以質詢，可以問阿，你上周不讓我上台。」

江啟臣說「我現在不就在問你」，如果3＋11不是破口，那什麼才是破口？蘇貞昌表示「報告都講得很清楚。」江啟臣指出，這就是為什麼國民黨要求這份歌功頌德的報告要政院退回重寫的原因。

江啟臣再拿出今日的專案報告書表示，蘇貞昌說現在是防疫的九局下半，拜託好嗎，防疫不是打棒球，如果要讓你打完九局，還要死多少人？你是拿人命在打球嗎？防疫賽打到現在死了這麼多人，沒人負責也沒人下台，蘇也不表示負責態度。

蘇貞昌表示「昨天歸零耶，連續兩天歸零。」今年10月底疫苗第一劑覆蓋率7成，第二劑3成。江啟臣追問「那整體覆蓋率目標是多少？」蘇回應「我們就是一直….」江不耐打斷「你不要再扯東扯西。」

江啟臣拿出今日專案報告書指出「你們報告說要買8200萬劑，可以打到第三劑、第四劑，但何時要到貨也沒講。」若覆蓋率設定7成，今年至少要有3200萬劑疫苗。但現在自購到貨率只有38％，約800萬劑。

江啟臣當場要求蘇貞昌「敢不敢承諾年底前至少達3200萬劑疫苗，讓民眾可以打到2劑？」蘇貞昌說「我們盡量進來…」江啟臣嗆「拿你的烏紗帽來賭啦，疫苗不來，院長下台。」蘇說「防疫比較重要，疫苗要努力，大家一起努力。」江啟臣嗆「你不要那麼愛做官啦。」