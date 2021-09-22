五倍券22日上線，豈料一開始網頁全部死當，遭民眾質疑乾脆領紙本，台北市長柯文哲酸，他不能幸災樂禍，方向雖是對的，但執行跟準備上要注意，五倍券一下就掛掉，多漏氣，他猜立院會毒打一頓。

柯說，還是要準備好啦，他每次說台灣是ICT（資訊及通訊科技）強國，可是在整個基礎建設還是有問題，這就看政院誰要出來講，到底是誰負責，怎麼會這樣？

柯說，從網路預約打疫苗，他就發現一個現象，大概前10分鐘就快預約一半了，都在關注幾點幾分開始，這就是人的特性，比方說有2天登記時間，大家都搶前10分鐘登記，怕被選走就沒得選。

柯說，若悠遊卡、悠遊付限量優惠，要搶也是有道理，但像台北通幾天時間登記、最後再抽籤，像這種沒必要擠在前10分鐘，其實設計電腦最難的不是設計運作方式，而是設計流程。

柯說，若說預約打疫苗，可上來選時間、地點，那這樣會有瞬間很大的壓力，事先的頻寬一定要設計好，若說下載台北通，那登記時間是幾月幾號到幾號，這種時間來登記就好，全登記後才抽籤，瞬間壓力就不會很高。

柯說，要跟大家講，其實公共行政還是專業，要知道人的行為對政治實際運作，他現在開會要求北市公務員，一定要畫Flowchart（流程圖）、SOP（標準作業程序），畫不出來他都不聽。

柯酸，還是要建立尊重專業的政治文化，相信專家，「你看五倍券一下就掛掉，多漏氣！我猜立院要把它毒打一頓！」