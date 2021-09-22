因應中央通知長者接種新冠疫苗，並了解鄉鎮及民眾反應，台東縣長饒慶鈴22日與各鄉鎮市公所、衛生所辦理長者第2劑接種視訊會議。（蔡旻妤攝）

中央疫苗預約平台通知長者接種新冠疫苗，為提升台東縣疫苗覆蓋率，並了解鄉鎮市公所通知單發送情形、民眾反應等，台東縣長饒慶鈴22日與各鄉鎮市公所、衛生所辦理長者第2劑接種視訊會議。

饒慶鈴表示，「謝謝大家共同協助發送轄區內長者第二劑AZ、莫德納疫苗施打通知單」，近期將有多項新冠疫苗、流感即將施打，感謝鄉鎮市公所大力配合通知單發放。6月中旬陸續設站大量長者施打疫苗，至今於當時接種第1劑疫苗長者皆陸續間隔滿10週，可安排第2劑接種。

此次中央6日宣佈第8期AZ疫苗採預約平台登記與地方造冊進行，台東縣為提升長者預約便利性，縣府將採雙軌制，同時增設鄉鎮市公所、衛生所、地政事務所、戶政事務所、派出所（分駐所）、文健站、關懷據點及縣民服務中心等機關，協助民眾1922預約平台登記（第1或2劑），也感謝各鄉鎮市公所配合同時加入協助民眾登記，儘快完成預約登記，並針對未登記疫苗長者造冊安排25日至26日接種。

而16日中央宣布長者莫德納第2劑施打時，饒慶鈴了解長者想盡快施打到疫苗需求，也立即要求相關單位造冊並安排25日至27日接種場次。

然而，衛生局疾病管制科長吳曉慧指出，民眾反映符合資格、卻未無收到通知單，可電洽居住地鄉鎮市衛生所查詢，如經查詢符合對象協助安排。如設籍台東民眾，但第1劑在外縣市接種，第2劑是否可在台東接種等問題。

衛生局表示，因中央所提供第2劑造冊名單以第1劑接種為主，疫苗分配也因此為依據，中央也大力宣傳請民眾至第1劑接種地接種，目前因中央已統一施打第2劑的標準，因此建議民眾不要為了施打疫苗返回接種，如民眾反映目前已回台東居住仍請洽居住地衛生所，視疫苗量協助安排；至於居住在機構的長者，將由衛生局統一安排施打，預計安排AZ及莫德納同天入機構施打。

台東縣衛生局提醒目前18歲以上民眾如仍未接種新冠疫苗或待接種第二劑疫苗者，目前皆回歸COVID-19公費疫苗預約平台（https：／／1922.gov.tw／vab／index.jsp）登記，每期開放時間、疫苗種類、對象接以中央公告為主。台東縣衛生局再次呼籲目前疫情但仍維持二級警戒外出仍請全程配戴、勤洗手等落實防疫相關規定。