振興五倍券於今（22日）上午9點開放登記與數位綁定，8大部會加碼券也開放登記。裕隆集團旗下格上租車的格上車共享推出0元起租、當月壽星5折等優惠方案助攻國旅振興，同時宣告「車共享學園」開張，以平日租車24小時0元體驗計畫，廣邀汽機車共享族一同體驗格上車共享更快、更省、更乾淨的服務，讓振興潮啟動同時，也讓消費者兼顧用車防疫，想go就go。

格上車共享為迎接國旅及線上共享經濟的旺盛需求，在政府振興五倍券上路之際，除以24小時無人租車、強化清消提供防疫交通選擇外，也加碼設定悠遊卡開解鎖即享0元起租，以及當月壽星不分平假日租車五折優惠，因應振興潮；「車共享學園」計畫同步於9月22日啟動，只要是汽機車共享族註冊成為格上車共享的新會員，都能享有格上車共享免費體驗，天天租、天天0元租車。

格上租車發言人賴信宏表示，格上車共享是汽車共享的後發品牌，因重視消費者的服務體驗，不斷從消費者回饋意見改進功能及服務，因此擁有良好口碑，且逐漸受到消費者重視。為迎接國旅振興，也宣告格上車共享的服務體驗更進一階，因此不惜成本，廣邀其他共享汽機車族共同體驗，也希望在振興五倍券上路同時提供民眾交通防疫的選擇。