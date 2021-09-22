國民黨市議員李中抨擊「程序不對、退回重編」。(陳世宗攝)

民進黨團總召謝明源等走到議事堂的主席檯前，高舉「照顧不均、退回重編」等，要求市府將追加減預算退回重編。(陳世宗攝)

國民黨市議員李麗華對嗆「市民不會原諒你們」等，藍、綠雙方互嗆。(陳世宗攝)

台中市議會今天召開台中市110年度總預算第1次追加減預算案歲入預算審查，藍綠陣營會中就市府追加3.5億元台中購物節展開激烈攻防戰。綠營抨擊「程序不對、退回重編」，藍營李麗華反批台中市民不會原諒你們，議事堂陷入脫序宣布休息10分鐘，經政黨協商後，決定加開三天臨時會審議追加減預算案，市府補足相關內容，其餘交付相關委員會審查。

台中市長盧秀燕上周已宣布請出「姐姐來了」謝金燕當購物節代言人，還要發出3億元抽現金，22日市議會舉行臨時會，藍營李中及綠陣營要求退回市府追加的3.5億元預算，抨擊「程序不對、退回重編」。

民進黨市議員周永鴻、蔡耀頡、賴佳微、陳淑華等，批評方案了無新意，市府提出五倍券振興方案抽現金和豪宅，提不出購物節抽獎刺激市民和外地民眾增加額外消費，無助振興產業，強力要求退回追加的3.5億元預算。

陳淑華建議，振興券加碼首重效益加值，且要確保經濟果實留在台中，市府應規畫台中限定的餐飲旅宿市場商圈等加值方案，而非只發現金，否則民眾抽到現金可能存起來，或不在台中消費，將大幅降低經濟效應。

陳淑華認為，台中市政府推出的方案仍然是購物節抽獎活動，看不到「加值」的方案。民眾要靠運氣去抽獎，普及性相較新北、高雄仍然不足，不脫往年購物節的作法，以「抽獎」模式提振購物節活動，恐怕難以吸引民眾再增加消費。

藍營市議員陳成添、劉士州、李麗華、陳政顯、羅廷瑋等，認為時間迫在眉睫應將五倍券發揮到最大效益，彌補數位落差，民眾要求中央發現金也沒有，應先檢討中央，台中市如不趁勝追擊台中會落到最後一名有急迫性。

民進黨團總召謝明源等走到議事堂的主席檯前，高舉「照顧不均、退回重編」等，要求市府將追加減預算退回重編，國民黨市議員李麗華對嗆「市民不會原諒你們」等，藍、綠雙方互嗆，主席張清照見狀裁示休息10分鐘，進行政黨協商。

經政黨協商後，主席張清照裁示，預算案於10月4、5、6日召開第9次臨時會，審議台中市總預算案第1次追加減預算編列情形，並調整內容不能原案重送。