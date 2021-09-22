【旅奇傳媒/日本部報導】靜岡縣大井川鐵道沿線的「奧大井湖上站」位於湖泊中間，橘紅色軌道筆直穿過周圍美景，是名符其實的湖光山色秘境車站。下車之後，沿著鐵軌旁的專用步道散步，彷彿「走在湖上」般相當刺激。徒步約15分鐘就能抵達位於對岸的展望台，從最佳角度欣賞車站美景。由於行經班次不多，建議先查好回程時刻表，以免看風景看到忘了時間！

▲湖上步道相當堅固，怕高的人也能安心漫步。 圖：日本旅行情報局／提供

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