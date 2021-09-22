高中生22日起開始施打BNT疫苗，台北市育成高中安排動線為學生施打，老師及醫護在一旁安撫緊張的學生。（王英豪攝）

高中生22日起開始施打BNT疫苗，台北市育成高中安排動線為學生施打。（王英豪攝）

高中生22日起開始施打BNT疫苗，台北市育成高中安排動線為學生施打。（王英豪攝）

台北市育成高中今首波接種疫苗，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤和教育局長曾燦金等人都到現場視察施打情形。（北市教育局提供／游念育台北傳真）

台北市育成高中今首波接種疫苗，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤和教育局長曾燦金等人都到現場視察施打情形，育成高中接種率為96％，共1736名學生接種疫苗，接種時間從早上9點59分開始到下午3點結束；為避免學生打疫苗前空腹，育成高中特別準備300份早餐提供給沒吃早餐的同學，十分貼心。

蔡炳坤指出，校園接種疫苗，預計2周內接種完畢，此外，同時間在接種的，還有75歲以上長者施打AZ疫苗、75歲以上長者施打第二劑莫德納，BNT也即將登場，台北市醫療量能還能應付，10月1日流感疫苗也開始接種，校園、社區進入疫苗接種旺季。

育成高中校長張勳誠表示，每個班級到活動中心的動線都有規畫，每班也安排教官來維護秩序和輔導老師關心學生接種的狀況；今天接種完後，明天、後天做「居家線上教學」，提醒家長務必關心孩子身心狀況，也要求導師和學生聯繫掌握狀況，有些學生不舒服、但家長無法照顧，學校還是會開放，讓學生到校。

曾燦金指出，北市部分學校在施打疫苗後也有安排遠距學習演練，約45個學校，其他學校實施多元彈性的混成模式，並依各校情形安排。