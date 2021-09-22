國民黨主席候選人張亞中在黨內人氣飆升，成選舉黑馬。中廣董事長趙少康今天專訪張亞中，與其唇槍舌戰。趙少康問張亞中如何解決國民黨被冠親中賣台標籤？張亞中認為要從結構上改變，兩岸要先解決敵對狀態，對民進黨來講，退將領退休金去對岸參加會議，這不是親中賣台是什麼？

張亞中認為，兩岸只要不解決敵對狀態，一定會被民進黨說親中賣台，作為一個退休將領，拿退休金跑去大陸參加會議，不是親中是什麼？不是賣台是什麼？作為一個商人，掏空台灣到大陸去，不是親中賣台是什麼？

因此，張亞中分析，要解決親中賣台的問題，關鍵在解決兩岸敵對狀態，國民黨才能脫掉親中賣台的帽子，要從結構調整。兩岸越對抗越深，親中賣台的帽子越好扣，太陽花學運之後，國民黨兩岸論述上節節敗退，高度對抗的仇中氛圍，讓敵對越嚴重，親中賣台就越好賣。

張亞中說，不是在那邊說沒親中，對台灣好，結構問題不解決，永遠都會被扣帽子，把結構問題解決，親中賣台帽子就掉了。親中賣台的相對就是仇中愛台，民進黨只要仇中就能說是愛台，因為兩岸敵對就可以一直仇中，國民黨如果是用「拖」的方式，永遠解決不了親中賣台的帽子。