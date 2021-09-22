無人機可以幫忙消毒防疫、隔離送餐，還可以上火星！北科大新北市校友會與中華民國航空模型協會合作「御風而上，啟動未來」模型飛機特展，今（22）日起至29日於北科大藝文中心展出協會理監事珍藏的29架機型，並邀業界專家現場解說無人機的發展和未來。

中華民國航空模型協會理事長、北科大傑出校友陳正峰表示，協會為國際航空聯盟（FAI）會員國之一，台灣選手拿過多次遙控直升機世界冠軍，更有世界級的遙控模型飛機製造商。相較於馬車、汽車，飛行器的歷史發展僅約一百多年，無人機也從固定翼、單旋翼發展到目前常見的多旋翼，希望藉此展覽為母校110週年校慶增添光彩，並帶動青年學子對航空器的認識。

北科大校長王錫福指出，主辦此展的新北市校友會自1989年成立迄今，已耕耘33個年頭，在歷屆幹部引領下熱心參與母校活動，更持續推動智能科技分享、新北校友產學聯盟等會務革新工作，期盼透過珍貴模型飛機的實體展出及專題演講，啟迪新生代對飛機產業及國防科技工業的興趣。

航空模型協會會員、業界專家江衍璋表示，本次參展的模型飛機總價值數百萬元，包括可載重、滅火、噴灑農藥等多功能的E-1植保直升機，身兼固定翼、多旋翼雙模式的HEQ K-1VTOL複合式飛機，以及有GPS、易操控的飛狼像真機等。

江衍璋指出，只要是沒有駕駛員在駕駛艙內操作的飛行器都可稱為無人機，太空火箭也是無人機的一種，為無人機加上5G和AI，就能在人眼看不到的地方執行多元任務，大幅減少控制追蹤人力，得以獨立應對更複雜的環境。

北科大機械系學生林鉅恩已取得遙控無人機證照，正在準備考植保機專業操作證及專業代噴技術人員證書。他表示，單旋翼植保直升機在台並不常見，對於此次展出的E-1植保直升機特別有興趣，也希望學校可多開設無人機相關課程，提供學生更深入了解飛控系統的機會。