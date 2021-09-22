新竹科學園區許多科技新貴年收入高，工作忙錄普遍晚婚，錯過生育黃金期，面臨傳宗接代問題，衛福部7月推動「擴大不孕症及試管嬰兒補助計畫」，竹北市東元綜合醫院旗下的艾微芙國際生殖醫學中心發現，竹科人做試管嬰兒的詢問量成長了3成！

台灣已進入少子化社會，衛福部為催生國民生育率，對想生孩子又生不出來的夫妻，推動「擴大不孕症及試管嬰兒補助計畫」7月1日上路，將補助年齡提高到45歲，一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元，補助次數提高上限6次，以減輕做試管嬰兒療程的經濟負擔。

目前不孕夫妻很做試管嬰兒，如能一次就成功，費用約要30萬元，衛福部這項補助方案自然很吸引人，艾微芙國際生殖醫學中心醫師盧凡發現，這2月來詢問人數直線成長了3成，網路及現場申請人數每月超過100位，亦即有100對上的夫妻有做試管嬰兒的需求。

盧凡指夫妻只要一方為我國國籍，妻子未滿45歲，在沒有避孕措施，且有規律性生活1年以上仍未懷孕，經醫師診斷需進行人工生殖療程者，就可至合格的生殖機構申請補助。

不孕夫妻可依身體狀況選擇最佳植入時機，國健署也授權由生殖中心申請諮詢一條龍服務，能追蹤療程，全力幫助未來爸媽好孕降臨，盡早實現擁有孩子的夢想。

盧凡說，台灣每年出生不到20萬新生兒，其中約1萬新生兒是靠人工生殖出生，該中心2012年創院迄今已成功孕育超過3千名試管寶寶，像知名演員李沛綾就是在該中心做試管生下寶貝女兒。

「竹科人常因工作壓力大、太晚生育影響受孕！」盧凡舉竹科1位高階主管自述，他與妻子嘗試懷孕3年，沒想過會不孕，加上獨生子的壓力，經到艾微芙利用ERA檢測，找到最佳植入時機，終於一舉喜獲麟兒。