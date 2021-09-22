北市府22日宣布台北熊好券意願登記即日起至10月6日正式開跑，祕書長陳志銘表示，截至17日已有1128家北市商家加入。台北次長柯文哲說，已進行系統性處理，關於夜市商圈、運動場館公會，實際是10月8日開始，還有2周可處理系統，會召集相關局處長處理。

針對觀傳局之前推安心旅遊方案，重遊率只有打27.4％，外宿節也剩6成，柯說，其實防疫、紓困、振興、轉型有各個層面，不是只有純粹振興，整個疫情還沒過關，有4部分的錢，至於執行不力，那就請主管局處出來說明。

議員質疑熊好券沒綁定五倍券，商機會被其他縣市搶走？，柯說，不管怎樣，流向是北市商家，也許他相信其他縣市會有下載台北通，北市的錢，有非設籍台北的人會用到，但能會上來申請商家，只有商業登記在台北的店家，重點策略上，等於是一種變形補助北市境內產業。

陳志銘說，金流不只是五倍券而已，五倍券只是金流之一，信用卡、現金、電子支付、電子票證都是金流，搭配熊好券可消費折抵，但用任何方式付掉金流，相信店家全部歡迎。

議員質疑熊好券只能透過台北通，陳志銘說，目前北市還是台北通主要會員，這次歡迎大家來台北消費，對象是全國百姓，不限北市，其他外縣市朋友也可綁定台北通。

柯說，來台北旅遊、消費，都可下載台北通，因沒限制設籍北市，只要下載台北通就有機會可以抽「酷碰」，在台北消費。