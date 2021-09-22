管你中華電信要不要辦實體開賣，遠傳宣布9月24日上午8點正式開賣iphone 13全系列新機，開賣當天特別於信義威秀門市推出開賣活動「驚喜大禮包二選一」，前50名排隊果粉，只要申辦成功即可免費帶走市價超過$5000的驚喜大禮包，內容包含Apple原廠MagSafe充電器、iPhone 13系列MS原廠矽膠殼(磁吸殼)、Mycell 65W氮化鎵充電器等陣容堅強的實用好禮。

蘋果iPhone 13系列新機上週開放預約登記，旋即創下超高買氣，「遠傳心5G方案」$1399資費48個月慶祝專案價，iPhone 13(128GB)直接$0帶回家；iPhone 13 Pro(128GB)，只要$6300。頂規iPhone 13 Pro Max (128GB)，也只要$10300，盼讓果粉用最實惠的價格，享受世界最速5G的迷人魅力。

除了驚喜大禮包二選一，遠傳還獻上滿滿獨家優惠，「遠傳心生活APP」用戶享遠傳幣加倍送、VIP續約最高再折$5000、申辦「行動裝置險」預繳方案享月租費折抵、再送friDay Music免費聽2個月，首次訂閱iCloud還可享免費體驗三個月。

遠傳表示，致力提供台灣消費者世界級的網路和服務，根據國際行動網路調查權威Opensignal甫於本週公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，遠傳橫掃三項關鍵大獎，在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項指標均榮獲世界第一的殊榮！其中最受矚目的「5G下載速度」更以平均速度直飆447.8Mbps，超越位居第二韓國SK Telecom的417.6Mbps，向世界展現台灣5G堅強實力。