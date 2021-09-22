岡田准一身兼動作指導，不靠替身親自演出驚險場面。（采昌提供）

安藤政信搶著要岡田准一收他為徒。（采昌提供）

被譽為「今年最強日本動作爽片」的《殺手寓言：殺手不殺人》，即將在10月1日全台大銀幕震撼上映。本片由「日本奧斯卡影帝」岡田准一領銜主演，本身擁有許多格鬥技資格與證照的他，這回更兼任動作指導，並親自發想許多武打內容，讓全片動作場面大幅度升級。

岡田准一從一開始，便決定兼任動作指導，並從頭到尾參與動作設計。尤其開場沒過多久就是飛車戲，只見岡田在拍攝中發揮令人驚嘆的體能，不僅要在失控車輛的車頂轉一圈，再緊抓車門外圍，被車子甩來甩去，拍攝過程更只靠著一條救生索進行拍攝。動作導演也對此笑稱：「岡田先生總會為設計的動作帶來更加分的點子，但往往也是更加危險的點子。」不過岡田也無視於這些危險，在拍攝時展露游刃有餘的表情，幾度令現場工作人員為他捏把冷汗，最終還是平安完成拍攝。

不只這樣，本片另一個「集合住宅大混戰」的大型動作場面，劇組更租下整棟集合住宅，搭起巨大鷹架，打造大陣仗的打鬥戲。這當中除了多場爆破，更有鷹架倒塌場面，只要一個不小心，就可能從高樓摔落。動作導演表示：「除了如何確保安全，由於電影不可能一次就拍完，所以現場的重現也變得十分重要，這是由各組人員齊心協力打造而成的超大規模動作場景。」尤其只綁著一條救生索的岡田，以及飾演敵手的動作演員們，必須在狹窄的空間內一面急速落下、一面打鬥，完成這一連串超刺激場面。據悉，這場戲其中一位飾演敵手的動作演員，正是岡田的柔術師父橋本知之；而岡田對這場面也貌似小菜一疊，更在拍攝空檔一臉自在地靠在鷹架上毫無恐懼，展現胸有成竹的姿態，讓人印象深刻。

由於岡田准一為《殺手寓言：殺手不殺人》的動作場面付出良多，也讓他被共演者與工作人員尊稱為「師父」，甚至還為他暴增更多「門下弟子」。不僅導演江口幹對他敬佩地表示：「對於動作場面，我從岡田先生身上學到很多，他對我來說就像是師父一樣。」首度加盟共演的安藤政信也表示：「他真的很厲害！剛開始還覺得為什麼一定要被指導，但看到岡田的動作之後，我馬上就跟他說：『請收我為徒，我願意到你的道場學習！』而人氣女團「欅坂46」出身的平手友梨奈，更在多次受訪時，都直接尊稱岡田為「師父」，並進一步表示：「對岡田來說，我既是弟子，又是朋友，他更像我父親一般。」